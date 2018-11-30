Голикова заявила, что в России спрос на рабочую силу превысил предложение

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявила, что текущая ситуация в экономике характеризуется превышением спроса на рабочую силу над ее предложением, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, количество свободных рабочих мест, заявленных работодателями в службы занятости, увеличилось, а уровень регистрируемой безработицы снизился.

Вице-премьер отметила, что по данным Минтруда, количество свободных рабочих мест на 27 ноября составило 1,6 миллиона единиц, увеличившись с начала года на 16,4%. Уровень регистрируемой безработицы на эту дату составил 652,9 тыс. человек, и снизился по сравнению с началом года на 15,8%.