Порошенко ограничит россиянам снятие депозитов и обмен валют на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко анонсировал финансовые ограничения для россиян. Об этом он сообщил в своем твиттере.

При этом он уточнил, что для украинцев никаких ограничений прав не предусмотрено.

«Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички.