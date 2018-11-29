В Аргентине рассказали о влиянии санкций на бизнес с Россией
Замминистра иностранных дел Аргентины Даниэль Раймонди заявил, что западные санкции не мешают стране вести бизнес с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Аргентина не испытывает затруднений при ведении бизнеса с Россией.
Он также добавил, что страны сталкиваются лишь с техническими вопросами.
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Раймонди подчеркнул, что данные вопросы нельзя назвать «препятствиями».
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель раскрыла смысл санкций против России.