В Аргентине рассказали о влиянии санкций на бизнес с Россией

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Замминистра иностранных дел Аргентины Даниэль Раймонди заявил, что западные санкции не мешают стране вести бизнес с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Аргентина не испытывает затруднений при ведении бизнеса с Россией.

Он также добавил, что страны сталкиваются лишь с техническими вопросами.

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Раймонди подчеркнул, что данные вопросы нельзя назвать «препятствиями».

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель раскрыла смысл санкций против России.