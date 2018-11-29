Новак раскрыл подробности новой доктрины энергобезопасности

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, какие меры предусматривает принятая Доктрина энергобезопасности России, передает ТАСС.

«Был выработан перечень мер, направленных на защиту российских интересов с точки зрения энергетической безопасности. Одно из направлений — это усиление работы в части импортозамещения, тех критичных технологий, которые сегодня определены, чтобы наша промышленность в полном объеме перешла на их производство», — сообщил Новак.

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По его словам, это не означает отхода от рыночных механизмов.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил обновленную редакцию Доктрины энергетической безопасности России.