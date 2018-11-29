В Минфине рассказали о проекте декларации лидеров G20
Замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что проект декларации лидеров G20 готов на 80%. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, финансовый трек завершил свою работу.
Он также добавил, что спорные моменты должны разрешить шерпы.
Однако, Сторчак не уточнил о каких спорных моментах идет речь.
Ранее сообщалось, что Вашингтон подтвердил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20.