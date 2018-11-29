В Минфине рассказали о проекте декларации лидеров G20

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Замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что проект декларации лидеров G20 готов на 80%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, финансовый трек завершил свою работу.

Он также добавил, что спорные моменты должны разрешить шерпы.

Однако, Сторчак не уточнил о каких спорных моментах идет речь.

Ранее сообщалось, что Вашингтон подтвердил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20.