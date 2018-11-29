Путин призвал усилить поддержку российских энергокомпаний за рубежом
Президент России Владимир Путин призвал усилить поддержку российских энергокомпаний за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, для этого нужно активизировать работу в рамках международных энергетических организаций, а также использовать потенциал международных объединений, в которые входит Россия.
«Обращаю также внимание на то, что нужно усилить поддержку российских энергокомпаний, действующих за рубежом, поскольку, и мы с вами хорошо это знаем, частенько в последнее время используются возможности многостороннего глобального энергетического сотрудничества не как инструмента развития, а как инструмента сдерживания», — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что Путин назвал Россию главным гарантом энергобезопасности в мире.