Президент России Владимир Путин призвал усилить поддержку российских энергокомпаний за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, для этого нужно активизировать работу в рамках международных энергетических организаций, а также использовать потенциал международных объединений, в которые входит Россия.

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«Обращаю также внимание на то, что нужно усилить поддержку российских энергокомпаний, действующих за рубежом, поскольку, и мы с вами хорошо это знаем, частенько в последнее время используются возможности многостороннего глобального энергетического сотрудничества не как инструмента развития, а как инструмента сдерживания», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Путин назвал Россию главным гарантом энергобезопасности в мире.