Путин назвал Россию главным гарантом энергобезопасности в мире

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Президент России Владимир Путин заявил, что запасы и объемы экспорта энергоносителей позволяют России оставаться одним из главных гарантов энергобезопасности в мире, передает ТАСС.

«Уникальные запасы всех ключевых источников энергии дают нам сегодня возможность полностью закрыть внутренние потребности в энергоресурсах, а внушительный экспорт, в том числе в страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, приносит России не только ощутимые доходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности», — заявил Путин.

Ранее в Минэнерго назвали главные угрозы для энергобезопасности России.