В Европарламенте призвали к модернизации ВТО

Европарламент призвал срочно модернизировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ЕП.

Соответствующая резолюция была утверждена на пленарной сессии в четверг. Ее поддержал 471 парламентарий, 80 были против.

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«Евродепутаты просят срочно модернизировать Всемирную торговую организацию … Правила и процессы ВТО должны быть срочно пересмотрены, для сохранения актуальности и эффективности этой организации, заявил парламент в четверг», — говорится в сообщении.

Ранее представитель России в G20 оценила состояние ВТО.