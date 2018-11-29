В Европарламенте призвали к модернизации ВТО
Европарламент призвал срочно модернизировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ЕП.
Соответствующая резолюция была утверждена на пленарной сессии в четверг. Ее поддержал 471 парламентарий, 80 были против.
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«Евродепутаты просят срочно модернизировать Всемирную торговую организацию … Правила и процессы ВТО должны быть срочно пересмотрены, для сохранения актуальности и эффективности этой организации, заявил парламент в четверг», — говорится в сообщении.
Ранее представитель России в G20 оценила состояние ВТО.