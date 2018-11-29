Эксперт оценил значение первого Российско-китайского бизнес-форума

Такие мероприятия, как первый Российско-китайский бизнес-форум, важны главным образом тем, что на них устанавливаются прямые связи между представителями бизнеса двух стран, считает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

«У нас есть дефицит этих прямых связей и нехватка информации о возможностях и условиях работы в отношении друг друга. Поэтому так важна активность в проведении подобного рода мероприятий, когда сотни представителей и крупного, и не самого крупного бизнеса получают возможность встретиться и поговорить напрямую, презентовать свои проекты и свои возможности. Этот форум дает возможность налаживания контактов напрямую, когда взаимодействуют не только топ-менеджеры компаний, а более широкий круг руководителей», — пояснил эксперт.

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Ранее в четверг «Газета.Ru» сообщала о заключенных на форуме договоренностях.

В работе первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума принимали участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из России и Китая. Данный формат мероприятий был учрежден в июле 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

Приветствие главы российского государства участникам мероприятия зачитал руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

По мнению Кашина, чем больше будет этих встреч, тем более благоприятные возможности будут создаваться для возникновения новых совместных проектов.

«Проблема ведь в том, что у китайцев бытуют зачастую устаревшие и крайне пессимистичные представления о бизнес-среде в России. И российские бизнесмены зачастую просто не понимают, как устроены китайская экономика и китайский бизнес, с кем там вообще имеет смысл говорить. Вот эти сложности и решаются в ходе таких, как на этом форуме, контактов. Результаты мы уже видим: форум завершился подписанием целого ряда соглашений между крупнейшими компаниями», — заметил он.

«При этом важно, что данное мероприятие не стало единичным случаем, а будет проводиться ежегодно на регулярной основе. Это открывает перед российско-китайским сотрудничеством огромные перспективы: наше партнерство в энергетике будет крепнуть и развиваться. А значит, будут множиться совместные проекты, расти инвестиции, а вслед за этим и экономика страны», — пояснил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.