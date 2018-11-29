Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

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Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума «Россия зовет» заявил, что считает решенным вопрос роста пенсий в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — ответил Путин на один из вопросов.

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По его словам, российское руководство не закрывает тему пенсионных фондов и исходит из того, что работа таких фондов должна быть организована так, чтобы направляющие свои средства в эти фонды люди могли почувствовать на себе преимущества от их деятельности.

Путин отметил, что инфляционные процессы не должны влиять таким образом, чтобы потом деньги исчезли, а сами фонды призвал проводить взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику.