В Германии призвали не смешивать «Северный поток — 2» и ситуацию в Керченском проливе

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что приверженность его страны проекту газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на усилия по деэскалации в Керченском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Альтмайера попросили прокомментировать сообщения о том, что согласие Германии работать над газопроводом из России в Европу в обход Украины подрывает усилия по деэскалации напряженности в российско-украинских отношениях.

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«Это два отдельных вопроса», — подчеркнул министр.

Он также призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что о ситуации в Керченском проливе высказался президент США Дональд Трамп.