МКБ выпустил аккредитивы для системного интегратора «ТАЛМЕР»

Московский кредитный банк выпустил внутрироссийские аккредитивы для системного интегратора и поставщика IT-решений «ТАЛМЕР», сообщает МКБ. Аккредитив – это обязательство банка, предоставляемое по просьбе клиента, заплатить третьему лицу при предоставлении получателем платежа в банк необходимых документов.

«Поставщиком выступил российский IT-дистрибутор, поставляющий оборудование иностранных вендоров. Аккредитив был номинирован в иностранной валюте и при этом исполнялся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Клиент также воспользовался опцией пост-финансирования, получив от МКБ дополнительную отсрочку платежа. Аккредитив с пост-финансированием закрывает полный финансовый цикл для клиента», — говорится в сообщении.

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Такая форма платежа позволяет клиенту закрыть для риск непоставки или несвоевременной поставки продукции. В рамках работы с этим инструментом МКБ предоставляет также возможность пост-финансирования в другой валюте, дисконтирование. «Клиент заключает с банком мультивалютный договор, в рамках которого имеет возможность выпускать аккредитивы в различных валютах, в том числе в рублях», — пояснила начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова.

«ТАЛМЕР» поставляет услуги и решения операторам связи, промышленным и торгово-производственным предприятиям. МКБ – российский банк из ТОП-3 частных банков по размеру активов.