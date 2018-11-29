Рубль растет к доллару и евро

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Рубль на открытии торгов растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Как отмечается, на 10.04 мск курс доллара снизился на 16 коп. и составил 66,79 руб. При этом курс евро уменьшился на 17 коп. и достиг показателя в 75,99 руб.

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Ранее сообщалось, что Минфин России разместил еврооблигации в объеме €1 млрд с доходностью в размере 3% годовых.