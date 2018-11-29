Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров

Россельхознадзор на своем сайте сообщил о нелегальной схеме поставки в Россию из Сербии белково-жирового продукта украинского происхождения.

По данным ведомства, с января по июль 2018 года в Россию с территории Сербии было ввезено 3815 тонн белково-жирового продукта, страной происхождения которого в таможенной декларации была указана Сербия, в то время, как в тот же временной отрезок с территории Украины в Сербию был ввезен белково-жировой продукт, адрес получателя которого совпадает с адресом компании, указанной как производитель и отправитель в декларации.

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В Россельхознадзоре отметили, что сравнительный анализ этих поставок показал, что поставлявшийся в Россию из Сербии белковый продукт имеет украинское происхождение. В ведомстве выразили серьезную обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и направили соответствующие запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверки по указанному факту.

Ранее сообщалось, что Косово объявило торговую войну Сербии.