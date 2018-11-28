Воробьев принял участие в форуме ВТБ Капитал «Россия Зовет!»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в пленарном заседании «Создавать партнерства. Устранять разногласия», которое прошло в рамках X Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия Зовет!». Мероприятие открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе заседания обсуждались вопросы развития российской экономики, стратегии ускорения регионального роста, тенденции на рынках долгового и акционерного капиталов, а также другие темы касающиеся бизнеса и инвестиций.

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«Мы ставим перед собой задачу – выйти на темпы роста выше мировых, закрепиться в пятёрке крупнейших мировых экономик, - сказал Владимир Путин. - Для обеспечения инвестиционного роста, привлечения капиталов в российскую экономику мы продолжим улучшать деловой климат, сокращать административную нагрузку на предпринимателей и предлагать инвесторам новые, более удобные механизмы расширения своего бизнеса».

В программу мероприятия также вошел ряд панельных сессий с участием представителей Правительства Российской Федерации, руководителей крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний.

«Для нас важно участие в форуме, мы стараемся очень активно привлекать инвесторов в самые разные направления, индустрии. Здесь есть инвесторы, например, известная французская компания–производитель сыра, которая заинтересована в работе в Московской области и готова расширять свое производство, - отметил Андрей Воробьев. - Наша задача – приглашать инвесторов в индустриальные парки, создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса, чтобы компании работали с прибылью, формировали наш инвестиционный потенциал, создавали рабочие места. Это касается и снятия всех бюрократических препонов, и компенсации затрат на инфраструктуру».

Необходимо отметить, что в Подмосковье разработан комплекс мер, направленный на развитие бизнеса, в том числе с участием зарубежного капитала. Он включает предоставление земли без торгов и ряд налоговых льгот. За 5 лет в Московской области реализовано более 100 международных инвестиционных проектов. Для привлечения иностранных партнеров подмосковная делегация с 2016 года провела 15 роуд-шоу в странах Европы, Азии и Северной Америки.

В I полугодии Подмосковье заняло 3-е место в России по инвестициям в основной капитал. Ожидается, что по итогам 2018 года они составят 817 млрд. рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Крупнейшие Подмосковные проекты лидируют по развитию государственно-частного партнёрства.