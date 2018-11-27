Минфин России разместил еврооблигации

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Минфин России сообщил на своем сайте о размещении еврооблигаций в объеме €1 млрд с доходностью в размере 3% годовых с погашением в декабре 2025 года.

«Цена размещения одной облигации – 99,221% от номинальной стоимости одной облигации, ставка купонного дохода по всем купонам – 2,875% годовых», — говорится в тексте официального сообщения.

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В министерстве отметили, что ежегодная выплата в 2,875% соответствует доходности к погашению 3% годовых.

Ранее сообщалось, что Минфин впервые за пять лет решил разместить облигации в евро.