Медведев предрек дополнительные сложности экономике Украины

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Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что инцидент в Керченском проливе между Россией и Украиной не обсуждался во время заседания Евразийского Межправсовета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, у нынешнего президента Украины Петра Порошенко мало шансов одержать победу на предстоящих в стране выборах. Медведев связал произошедшую в Керченском проливе провокацию с желанием добиться политических выгод для Порошенко. При этом речь может идти об устранении его политических оппонентов или об отмене выборов.

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«Очевидно, что это [инцидент в Керченском проливе] — дополнительное осложнение тех процессов, которые идут на Украине. Это создаст или может создать, во всяком случае, серьезные проблемы для экономики Украины», — сказал Медведев.

Ранее в Кремле рассказали о последствиях введения военного положения на Украине.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.