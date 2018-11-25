Меркель прокомментировала итоги саммита ЕС по Brexit

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала итоги прошедшего саммита Европейского союза (ЕС) по соглашению о Brexit, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что саммит заложил основу для упорядоченного выхода Великобритании из ЕС.

«Мы можем сказать, что, с точки зрения 27 стран ЕС, есть основа для упорядоченного выхода и для будущих отношений», — отметила Меркель.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал соглашение по Brexit.