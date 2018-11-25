Меркель прокомментировала итоги саммита ЕС по Brexit
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала итоги прошедшего саммита Европейского союза (ЕС) по соглашению о Brexit, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что саммит заложил основу для упорядоченного выхода Великобритании из ЕС.
«Мы можем сказать, что, с точки зрения 27 стран ЕС, есть основа для упорядоченного выхода и для будущих отношений», — отметила Меркель.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал соглашение по Brexit.