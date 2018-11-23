На рынке нефти сформировался «смертельный крест»

На рынке нефтяных фьючерсов Соединенных Штатов сформировался «смертельный крест», об этом свидетельствуют данные торгов.

«Смертельным крестом» (death cross) называется ситуация, при которой краткосрочная скользящая средняя цена опускается ниже скользящей средней цены за долгий срок. «Смертельный крест» является индикатором того, что цена актива может продолжить падение.

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В ходе торгов в пятницу, 23 ноября, 50-дневная скользящая средняя цена фьючерсов на нефть марки WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней цены.

Ранее сообщалось, что цена на нефть рухнула ниже $59.