Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025

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Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА «Новости».

Как отмечается, за право стать хозяином выставки боролись Париж, Осака, Екатеринбург и Баку.

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Подчеркивается, что Россия, будучи активным участником всемирного выставочного движения с 1851 года, к настоящему моменту ни разу не проводила ЭКСПО. В 2013 году Екатеринбург претендовал на проведение «ЭКСПО-2020», но тогда конкурс выиграл Дубай.

В то же время Осака уже принимала ЭКСПО в 1970 году, а в 2005 году выставка прошла в японском Нагое.

Россия в 2017 году первой из претендентов передала заявочную книгу на проведение «Экспо-2025».