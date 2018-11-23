МИД: Москва не намерена умолять об отмене антироссийских санкций

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена умолять страны Запада или кого бы то ни было еще об отмене санкций в отношении России, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

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«Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять», — заявил Лавров.

Министр назвал санкции грубым нарушением конвенций и пактов о правах человека, и отметил, что они наносят ущерб всем сторонам.

«К санкциям мы относимся как к абсолютно политизированному решению, как к решению, которое в случае с жителями Крыма наказывает их за свободное волеизъявление», — добавил Лавров.

Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.