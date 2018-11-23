МИД: Москва не намерена умолять об отмене антироссийских санкций
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена умолять страны Запада или кого бы то ни было еще об отмене санкций в отношении России, передает РИА «Новости».
Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.
«Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять», — заявил Лавров.
Министр назвал санкции грубым нарушением конвенций и пактов о правах человека, и отметил, что они наносят ущерб всем сторонам.
«К санкциям мы относимся как к абсолютно политизированному решению, как к решению, которое в случае с жителями Крыма наказывает их за свободное волеизъявление», — добавил Лавров.
Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.