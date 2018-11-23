Верховная рада приняла дефицитный бюджет на 2019 год

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Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение о принятии бюджета поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В проекте бюджета указано, что инфляция в 2019 году составит 7,4%, а рост экономики — 3%. Согласно документу, украинский бюджет предусматривает, что курс доллара составит 29,4 гривны.

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Значительная часть бюджета уйдет на военные расходы — траты на оборону и безопасность составят 5,3% ВВП (около $7,5 млрд).

Также бюджет предусматривает рост минимальной зарплаты на 12%. Теперь она будет равняться 4,173 тыс. гривен (около $149). Прожиточный минимум также вырастет на 9,4% и к концу 2019 года составит 2,27 тыс. гривен (около $72).

Бюджет еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинские власти планируют получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в декабре нынешнего года.