Медведев сообщил о росте задолженности ЖКО перед ресурсниками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил регионам принять решение по сокращению задолженности перед ресурсниками. Об этом он сообщил в рамках заседания правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер заявил, что задолженность жилищно-коммунальных организаций увеличилась на 7,4%.

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«Есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся из года в год, это огромные долги организаций ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов», — сказал Медведев.

Премьер уточнил, что на 1 ноября 2018 года речь идет о росте на 7,4%, что составляет 200 млрд руб.

Он обратился к регионам, чтобы те изучили вопрос и представили меры по решению проблемы.