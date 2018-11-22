Медведев сообщил о росте задолженности ЖКО перед ресурсниками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил регионам принять решение по сокращению задолженности перед ресурсниками. Об этом он сообщил в рамках заседания правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Премьер заявил, что задолженность жилищно-коммунальных организаций увеличилась на 7,4%.
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«Есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся из года в год, это огромные долги организаций ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов», — сказал Медведев.
Премьер уточнил, что на 1 ноября 2018 года речь идет о росте на 7,4%, что составляет 200 млрд руб.
Он обратился к регионам, чтобы те изучили вопрос и представили меры по решению проблемы.