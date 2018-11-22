В Минстрое ответили на вопрос о нехватке топлива в регионах
Минстр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о решении проблемы нехватки топлива к текущему отопительному сезону в ряде субъектов России. Об этом он заявил в рамках заседания правительства 22 ноября, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, 7 ноября в ряде субъектов был замечен недостаточный запас топлива, однако сегодня вопрос урегулирован.
Речь идет о таких субъектах, как Кировская, Свердловская, Ульяновская, Тверская республики и Крым, где ранее сообщалось, что не хватает угля и мазута.
Министр энергетики Александр Новак также заявил, что вопросов по топливному обеспечению в настоящее время нет.
«Острых вопросов по топливному обеспечению на текущую дату нет», — сказал министр энергетики Александр Новак.
Ранее Якушев заявил о нехватке запасов топлива на текущий отопительный сезон в ряде регионов. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».