В Минстрое ответили на вопрос о нехватке топлива в регионах

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Минстр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о решении проблемы нехватки топлива к текущему отопительному сезону в ряде субъектов России. Об этом он заявил в рамках заседания правительства 22 ноября, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, 7 ноября в ряде субъектов был замечен недостаточный запас топлива, однако сегодня вопрос урегулирован.

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Речь идет о таких субъектах, как Кировская, Свердловская, Ульяновская, Тверская республики и Крым, где ранее сообщалось, что не хватает угля и мазута.

Министр энергетики Александр Новак также заявил, что вопросов по топливному обеспечению в настоящее время нет.

«Острых вопросов по топливному обеспечению на текущую дату нет», — сказал министр энергетики Александр Новак.

Ранее Якушев заявил о нехватке запасов топлива на текущий отопительный сезон в ряде регионов. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».