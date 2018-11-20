Лавров обвинил торговые войны в подрыве мировой экономической архитектуры
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Торговые войны в нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО) подрывают мировую экономическую архитектуру, передает РИА «Новости».
«Развязываемые в нарушение норм ВТО торговые войны подрывают мировую экономическую архитектуру, стандарты свободной торговли и конкуренции», — заявил Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о последствиях торговых войн в мире.