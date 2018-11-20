В России открывается первое производство металлочерепицы из алюминия

Компания «Металл профиль» открывает первое в России промышленное производство металлочерепицы из алюминия и трехслойных сэндвич-панелей (ТСП) с алюминиевой облицовкой, говорится в сообщении Алюминиевой ассоциации. «Металл профиль» — один из лидеров российской и мировой металлообработки, производитель изделий из тонколистовой стали.

«Запланированный объем выпуска новой продукции составит 19 тыс. тонн ежегодно», — отмечается в сообщении.

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Поставщиком первичного алюминия и сплавов для данного производства выступает компания «Русал».

Алюмочерепица и ТСП с алюминиевой облицовкой отличаются коррозийной стойкостью, легкостью, увеличенным сроком службы. В Европе доля таких сэндвич-панелей составляет около 20%. В России этот показатель ниже.

«Выход на рынок новой отечественной продукции позволит обеспечить потребности потребителей в России и за рубежом в современных строительных материалах», — указывает ассоциация.

Сэндвич-панель – строительный материал (кровельный или стенной), состоящий из двух листов жесткого материала, между которыми располагается утеплитель. Используются в том числе в жилищном строительстве для возведения каркасных домов.