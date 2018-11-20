В ЦБ предсказали уровень годовой инфляции в России

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Глава департамента Центрального банка России (ЦБ) Александр Морозов заявил, что по итогам года инфляция в России будет находиться в диапазоне 3,8-4,2%. Слова Морозова передает РИА «Новости».

«Прогноз остается от 3,8 до 4,2%», — сказал Морозов.

Также он предложил «ориентироваться на середину», предполагая, какой будет уровень годовой инфляции в России.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявлял, что инфляция по итогам года превысит прогноз.