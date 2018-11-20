На Украине подсчитали потери от запуска «Турецкого потока»

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Глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в интервью украинскому «24 каналу» заявил, что после запуска газопровода «Турецкий поток» ежегодный транзит газа через Украину может сократиться на 12-13 млрд кубометров.

По словам главы совета, в денежном эквиваленте потери Украины составят около $500 тыс. ежегодно. В связи с этим чиновник заявил, что Украине следует «направить усилия» и добиться того, чтобы строительство второй нитки газопровода не состоялось.

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«Потому что тогда (в случае завершения строительства второй очереди газопровода. — «Газета.Ru») это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», — заметил Униговский.

Он добавил, что украинским властям следует заключить соглашение с иностранными партнерами для управления своей Газотранспортной системой (ГТС). Это, по его мнению, может оказать помощь в переговорах с российской стороной и сохранить «большие» объемы прокачки газа через Украину.

Также Униговский заметил, что в Европе «не очень доверяют», когда всей ГТС руководит только национальный оператор. Он заключил, что Украине вряд ли удастся сохранить прокачку газа через страну в районе 70-90 млрд кубометров газа ежегодно, однако объем в 40-60 млрд он оценил как «реальный».

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии завершения строительства морской нитки «Турецкого потока» отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода.