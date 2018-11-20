Ростовская область достигла лидерства в России по экспорту сельхозтоваров

Ростовская область по итогам текущего года соберет урожай зерновых в 10,8 млн тонн, сообщает правительство региона. Показатели производства сельхозпродукции делают ее одним из главных лидеров в данной отрасли. Так, в январе-октябре находится Ростовская область находится в пятерке ведущих российских регионов по производству зерновых и подсолнечника яйца, молока и овощей, а также в первой десятке регионов по производству мяса.



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«Ростовская область занимает 1 место в стране по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья», — говорится в отчете об итогах развития сельхозотрасли.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы выросло на 57%, сливочного масла – на 20%, кисломолочных продуктов – на 20,5%, переработанной и консервированной рыбы – на 12%.

«Ростовская область в очередной раз доказала, что надежно стоит на страже продовольственной безопасности страны. Без малого 11 млн тонн зерновых плюс 1,35 млн тонн масличных – это не просто очередные красивые цифры донского урожая, это надежность и престиж донского края на российском рынке продовольствия. Благодарю всех тружеников села за добросовестный и результативный труд. Благодаря им Ростовская область остаётся в числе российских лидеров АПК», — заявил губернатор Василий Голубев.

Ежегодные инвестиции в сельское хозяйство достигли 30 млрд руб., в этом году запущено несколько предприятий, на поддержку отрасли и соцсферы села (в том числе жилищные условия улучшены для 186 сельских семей) предусмотрено более 7,1 млрд руб., выдано льготных краткосрочных кредитов на 12,5 млрд руб., льготных инвесткредитов – на 6,6 млрд руб., оказана поддержка 102 начинающим фермерам и 11 животноводческим фермам. Среднемесячная зарплата выросла на 11%.

С наступающего 2019 года в Донском регионе начинается работа по реализации Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. Среди стратегических целей – рост экспорта до $12 млрд, лидерство в стране по глубокой переработке зерновых и масличных, развитию животноводства и внедрению «умного земледелия», а также реализация инвестпроектов. Таких проектов в реестре до 2030 года – 34 с инвестициями в 191 млрд руб.