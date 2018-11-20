Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнером

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что Россия является замечательным торговым и политическим партнером. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва понимает Тегеран, так как сама является жертвой американских санкций. По словам Зарифа, сотрудничество Ирана с Россией и Турцией по ситуации в Сирии позволило добиться результатов в тех областях, где раньше не было продвижения.

Реклама

«Иран обвиняют в том, что он хочет разрешения конфликта в Сирии лишь военным путем, но все наоборот- мы хотим политического решения с новыми выборами, в которых все сирийцы, включая беженцев, смогут свободно выразить свое мнение», — сказал глава иранского МИДа.

Ранее стало известно, что США планируют обвинить Иран в нарушении Конвенции о запрещении химоружия.