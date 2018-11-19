В России почти вдвое выросло пособие по безработице

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором утверждаются минимальный и максимальный размеры пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В постановлении указывается, что минимальный размер пособия теперь будет составлять 1,5 тыс. руб., а максимальный вырастет до 8 тыс. руб. Также отмечается, что людям предпенсионного возраста будут выплачивать от 1,5 тыс. руб. до 11280 руб.

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Согласно постановлению, которое Медведев подписал в ноябре 2017 года, минимальный размер пособия по безработице составлял 850 руб., а максимальный — 4,9 тыс. руб. Таким образом, размер выплат вырос почти вдвое.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что минимальный размер пособия по безработице вырастет с 1 января следующего года.