В России почти вдвое выросло пособие по безработице
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором утверждаются минимальный и максимальный размеры пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В постановлении указывается, что минимальный размер пособия теперь будет составлять 1,5 тыс. руб., а максимальный вырастет до 8 тыс. руб. Также отмечается, что людям предпенсионного возраста будут выплачивать от 1,5 тыс. руб. до 11280 руб.
Согласно постановлению, которое Медведев подписал в ноябре 2017 года, минимальный размер пособия по безработице составлял 850 руб., а максимальный — 4,9 тыс. руб. Таким образом, размер выплат вырос почти вдвое.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что минимальный размер пособия по безработице вырастет с 1 января следующего года.