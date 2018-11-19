Путин и Эрдоган скомандовали уложить последнюю трубу «Турецкого потока»

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии завершения строительства морской нитки «Турецкого потока» отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин выразил надежду, что укладка сухопутной части трубопровода завершится до конца 2019 года, если ее строительство будет вестись теми же ударными темпами, что морской.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Путину «ваше превосходительство».

Как встречают наш «поток» на той стороне Черного моря и куда заведет новая труба российские газовые потоки в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».