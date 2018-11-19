Эрдоган обратился к Путину «ваше превосходительство»

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган принимает участие в завершении укладки морской части «Турецкого потока» и обсуждают планы дальнейшего продвижения южного газового маршрута, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Уважаемый друг, ваше превосходительство», — так Эрдоган назвал Путина, когда перечислял все успехи экономического сотрудничества двух стран.

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В свою очередь Путин поблагодарил Эрдогана за мужество в реализации «Турецкого потока».

«Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную политическую волю и мужество. Почему? Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются», — сказал Путин.

Как встречают наш «поток» на той стороне Черного моря и куда заведет новая труба российские газовые потоки в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».