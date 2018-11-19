Песков заявил о перспективах проекта газопровода «Турецкий поток»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах проекта газопровода «Турецкий поток», передает ТАСС.

Он также подчеркнул уникально сжатые сроки строительства.

По его словам, многие страны претендуют на то, чтобы получить на своей территории ответвление «Турецкого потока».

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«Безусловно, хаб будет сформирован, газ пойдет дальше. По тем планам, которые имеются, турецкая экономика просто не сможет переварить такое количество газа, но в то же время сохраняется потребность в Европе. Поэтому здесь перспективы самые широкие с созданием пяти ответвлений», — заявил Песков.

Отмечается, что президент России Владимир Путин совершит 19 ноября посетит Турцию к завершению строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

Ранее Песков заявил, что газопровод «Турецкий поток» сможет поспособствовать реальному вкладу в европейскую энергобезопасность.