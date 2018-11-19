«Известия»: в России может подорожать колбаса

В России стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, увеличение цен произойдет в случае введения акциза на продукты переработки красного мяса.

Как отмечается, эксперты считают, что подобные продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака.

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При этом вырученные от акцизов средства будут направлены на удешевление продуктов здорового питания.

Ранее сообщалось, что Роскачество проверило «Докторскую» колбасу.