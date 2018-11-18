Песков рассказал о вкладе «Турецкого потока» в европейскую безопасность
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Турецкий поток» сможет поспособствовать реальному вкладу в европейскую энергобезопасность, передает «Россия-1».
«Это реальный вклад в энергобезопасность. Потому что через очень-очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям», — сказал Песков.
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По его словам, этот проект является примером не популистского подхода к европейской энергобезопасности.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие продолжения «Турецкого потока».