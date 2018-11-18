Отнесший себя к среднему классу кандидат на пост главы ХДС оказался миллионером

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Один из фаворитов в борьбе за пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который причислил себя к «среднему классу», зарабатывает €1 млн в месяц, передает DW.

Как отмечается, политику пришлось раскрыть свой доход из-за критики за то, что он назвал себя представителем «среднего класса».

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Мерц в свою очередь заявил, что «средний класс» для него является не только экономической, но и ценностной характеристикой. По его словам, средний класс отличают такие качества, как усердие, дисциплина, умение себя вести, уважение и понимание необходимости помогать обществу при первой возможности. Мерц подчеркнул, что эти качества он перенял от родителей.

Нынешняя глава ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель в конце октября объявила, что не будет больше баллотироваться на пост руководителя партии, которой руководит с 2000 года.

Ранее Bild рассказал, кого немцы хотят видеть на посту Меркель.