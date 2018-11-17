В Европарламенте призвали Amazon отказаться от продажи вещей с советской символикой
Члены Европейского парламента из ряда стран ЕС написали обращение к главе Amazon Джеффу Безосу, призвав его отказаться от продажи на сайте вещей с советской символикой. Об этом сообщает Delfi.
Отмечается, что отправку письма инициировал литовский парламентарий Антанас Гуога.
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В тексте обращения говорится, что представители Европарламента осуждают использование символов «советского и нацистского режима», утверждая, что режимы «систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию».
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