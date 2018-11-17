Гондурас объявил кофейный «крестовый поход»

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в ходе заседания Ибероамериканского саммита заявил о намерении создать блок производителей кофе, чтобы добиться «справедливых» мировых цен на продукт, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время на кофейном рынке сложилась негативная ситуация, из-за чего под серьезный удар попали производители кофе и многие работники отрасли.

Реклама

«Гондурас начинает «крестовый поход» для создания блока стран, компаний и производителей в защиту более справедливых цен в отношении такого важного продукта, каковым является кофе», — заявил Эрнандес.

Гондурас входит в десятку мировых лидеров по объемам кофейного производства. Как отмечается, снижение цены на данный продукт в последние годы сильно ударило по мировым производителям кофе.

Ранее ученые рассказали, чем полезен горячий кофе.