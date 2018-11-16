Bloomberg подсчитало падение экономики России из-за санкций

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Введенные США и ЕС санкции против России в 2014 году уменьшили экономику страны на 6%, подсчитало агентство Bloomberg.

Новое исследование экспертов Bloomberg Economics показало, что санкционные меры в отношении России не вызвали шока в других странах, который бы мог повлиять на другие рынки. Аналитики заключили, что продолжающееся увеличение разрыва между потенциальным и фактическим ростом экономики России свидетельствует о том, что санкции оказывают длительный негативный эффект.

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Отмечается, что российская экономика в настоящее время на 10% меньше в сравнении с теми показателями, которых можно было ожидать, исходя из ситуации 2013 года. Несмотря на то, что одним из негативных факторов является падение цен на нефть, серьезную роль также сыграли санкции, пришли к выводу в Bloomberg.

Эксперты Bloomberg также сомневаются, что России удастся выйти на правительственные прогнозы с ростом ВВП выше 3% к 2021 году.

Аналитики проводили исследование на основе прогнозов роста российской экономики с учетом ситуации в конце 2013 года.