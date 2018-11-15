«Газпром нефть» открыла второе нефтяное месторождение на шельфе Охотского моря

«Газпромнефть-Сахалин» (дочерняя компания «Газпром нефти») открыла месторождение углеводородов, запасы которого оцениваются в 137 млн т нефтяного эквивалента, сообщает компания.

«Новое месторождение получит название «Тритон» – в честь античного морского бога, сына Нептуна», — говорится в сообщении.

Реклама

Месторождение открыто по итогам бурения и испытания поисково-оценочной скважины на Баутинской структуре Аяшского лицензионного участка на шельфе Охотского моря. Решение о бурении здесь принималось на основании глубокого геологического изучения региона, интерпретации данных сейсморазведки 3D, а также опыта бурения на Аяшском участке. В прошлом году там открыто одно из крупнейших месторождений на сахалинском шельфе – «Нептун» с запасами 415 млн тонн нефти по категориям С1+С2. Сам Аяшский участок находится в 55 км от берега, в северо-восточной части шельфа.

«С 2017 года на Аяшском лицензионном участке мы открыли уже второе месторождение нефти. Это позволяет говорить о формировании нефтедобывающего кластера на шельфе Сахалина и делает Дальний Восток новым стратегическим регионом на карте активов «Газпром нефти», — указал глава «Газпром нефти» Александр Дюков.