Путин назвал цену на нефть, которая устроит Россию

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Президент России Владимир Путин заявил, что цена на нефть в районе $70 за баррель устроит Россию, передает РИА «Новости».

«Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе 70 долларов — нас вполне устраивает, если иметь в виду, что, как вы знаете, у нас расходная часть бюджета посчитана в 40 долларов за баррель, и это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике», — сказал Путин.

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Он также отметил необходимость оптимальной цены для производителей и потребителей, а также указал на мнение экспертов о возможном изменении стоимости нефти.

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