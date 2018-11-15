Сечин и Кожемяко договорились о сотрудничестве «Роснефти» и Приморья

«Роснефть» и Администрация Приморского края заключили долгосрочное соглашение, направленное на дальнейшее сотрудничество в области комплексного социально-экономического развития региона.

Документ подписали глава НК Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

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Соглашение предусматривает реализацию совместных мероприятий в рамках стратегических проектов по созданию нефтехимического комплекса ВНХК и судостроительного комплекса «Звезда», а также модернизацию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города Большой Камень, включая строительство жилья для работников судоверфи.

Администрация края намерена обеспечить строительство 750 квартир в микрорайоне «Солнечный». ССК «Звезда» уже сданы и заселены два дома по 68 квартир в Пятом микрорайоне города, ведётся активное строительство целого квартала в Шестом микрорайоне, всего до 2023 года планируется построить около пяти тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.

Среди других важных направлений сотрудничества - обеспечение потребностей хозяйственного комплекса и населения Приморского края в основных видах нефтепродуктов, осуществление контроля за их качеством.

Будет рассмотрена возможность строительства новых автозаправочных комплексов и реконструкции действующих. Сотрудничество будет осуществляться и в реализации проектов по повышению уровня безопасности дорожного движения на дорогах Приморского края.

В документе оговаривается возможность поставок смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленные и транспортные предприятия Приморья, а также применения современных дорожных вяжущих материалов для развития транспортной инфраструктуры края.