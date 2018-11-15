Серийное производство танкеров класса «Афрамакс» стартовало на судоверфи «Звезда»

На судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края состоялась торжественная церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн.

В церемонии приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

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Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Спуск на воду головного танкера запланирован на 2020 год.

Закладка головного судна на открытом достроечном тяжёлом стапеле состоялась 11 сентября 2018 года в ходе визита на ССК «Звезда» президента Владимира Путина.

В процессе постройки судов также используются технологии проверочных работ на основе бесконтактных измерений и 3D-моделирования, современные технологии, позволяющие управлять производственными процессами на всех этапах - от разработки документации до сдачи судна.

В рамках визита на судоверфь Сечин и Кожемяко ознакомились с работой оборудования блока корпусных производств, осмотрели открытый тяжёлый достроечный стапель, строительные площадки сухого дока и завода винто-рулевых колонок «Сапфир».

По словам Игоря Сечина, начало выпуска судов типа «Афрамакс» имеет особое значение для всей страны.

«Строительство современной верфи крупнотоннажного судостроения ведется на основании поручения Президента. Проект предполагает строительство производственных мощностей судостроительного комплекса «Звезда», сопутствующей инженерной инфраструктуры и жилья для работников. Первая часть производственных мощностей верфи введена в эксплуатацию в 2016-2017 годах. С опережением графика на год строится самый большой в России сухой док. Компания «Роснефть» обеспечила пилотную загрузку нового судостроительного комплекса, заключив контракты на строительство 25 судов», - отметил Сечин.

По его словам, начало выпуска судов типа «Афрамакс» - не только показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и вопрос национальной безопасности и независимости.

Такие суда в России никто не строил, заявил в свою очередь Кожемяко.

«Я уверен, что судостроители справятся со всеми планами и графиками, сдадут первое судно в срок. А после пойдут новые заказы, что позволит обеспечить поступления в региональный бюджет, создать новые рабочие места. Сегодня мы видим реальную работу судоверфи «Звезда» и компании «Роснефть», которые позволяют справляться с поручениями президента», - отметил врио главы Приморья.