Названа продолжительность переходного периода в рамках Brexit

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Главный переговорщик Европейского союза (ЕC) по условиям Brexit Мишель Барнье заявил, что переходный период после выхода Британии из состава ЕС продлится до 31 декабря 2020 года. Слова Барнье передает РИА «Новости».

По словам переговорщика, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако после этого последует переходный период.

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«В течение 21-месячного периода, до 31 декабря 2020 года, мы договорились сохранить нынешнюю ситуацию, когда речь идет о внутреннем рынке, таможенном союзе и европейской политике», — сказал Барнье.

Он отметил, что стороны оставили за собой право продлить переходный период, но договорились, что срок продления будет ограничен.

Ранее был опубликован план соглашения по Brexit.