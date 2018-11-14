Россия подала апелляцию по делу о суверенном долге Украины

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Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение Апелляционного суда Англии по делу о суверенном долге Украины перед Россией в $3 млрд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

Как отмечается, российская сторона намерена оспорить четвертый довод украинских партнеров, а именно выпуск еврооблигаций якобы под давлением России.

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Подчеркивается, что рассмотрение апелляции состоится не ранее июня 2019 года.

Отмечается, что ранее Украина подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона, который обязал государство погасить задолженность перед Россией и выплатить проценты по облигационному займу. Апелляционный суд Англии установил правомерность отказа Украине по трем из четырех доводов, которые она приводила в качестве аргумента для того, чтобы избежать выполнения обязательств по еврооблигациям. Однако суд констатировал, что четвертый пункт, а именно выпуск еврооблигаций якобы под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался возвращать России $3 млрд долга.