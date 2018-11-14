Песков ответил на вопрос о бойкоте форума в Давосе со стороны России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не обсуждало на саммите АСЕАН идею бойкота форума в Давосе, передает РИА «Новости».

«Нет, это не обсуждалось здесь. Мы сейчас находимся в Сингапуре. В Сингапуре Давос никак не обсуждается», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что в настоящий момент в Сингапуре идут «другие обсуждения».

Ранее глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с возможным отказом России от участия в Давосском экономическом форуме.