Песков ответил на вопрос о бойкоте форума в Давосе со стороны России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не обсуждало на саммите АСЕАН идею бойкота форума в Давосе, передает РИА «Новости».
«Нет, это не обсуждалось здесь. Мы сейчас находимся в Сингапуре. В Сингапуре Давос никак не обсуждается», — сказал Песков.
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Он подчеркнул, что в настоящий момент в Сингапуре идут «другие обсуждения».
Ранее глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с возможным отказом России от участия в Давосском экономическом форуме.