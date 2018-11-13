Кремль пообещал реакцию кабмина на недовольство АЗС соглашением по топливу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что российское правительство отреагирует на недовольство владельцев независимых АЗС параметрами соглашения о заморозке цен на нефтепродукты, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что концептуально ситуация была вчера обозначена на встрече президента с правительством, был доклад вице-премьера (Дмитрия) Козака, это концептуальная картина. Все остальное — это рабочие моменты, безусловно, ситуация она гибкая, и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что происходящее является «рабочей ситуацией».

Ранее сообщалось, что нефтяные компании подписали с Минэнерго соглашения о сдерживании цен на бензин.