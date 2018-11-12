Путин поручил Медведеву оценить налоговую нагрузку на россиян

Президент России Владимир Путин поручил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву проанализировать по отраслям и регионам рост фискальной и квазифискальной нагрузки на россиян, передает РИА «Новости».

Глава России напомнил, что недавно провел встречу с руководителем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в ходе которой профсоюз заявил о растущей налоговой нагрузке на граждан страны.

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«Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что необходимо понять то, что происходит «не на бумажках, а в реальной жизни».

«Дмитрий Анатольевич (Медведев. — «Газета.ru»), посмотрите, поговорите с коллегами на этот счет», — добавил Путин.

Данное поручение президент сделал во время совещания с членами правительства России.

Ранее сообщалось, что Путин поручил установить льготную ставку НДС при реализации некоторых плодов и ягод.