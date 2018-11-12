Борис Джонсон: Британия согласилась стать «пустым местом» для ЕС

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны скоро сдастся в переговорах по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, кабмин Британии согласился стать «пустым местом» для Евросоюза, подписавшись на будущие нормативные положения и свод правил ЕС.

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Он также добавил, что Лондон потеряет право голоса при составлении проектов законодательства ЕС после Brexit.

Джонсон подчеркнул, что предложение британского премьера Терезы Мэй по таможенному союзу с Брюсселем лишит Лондон возможности заключать торговые сделки и работать с торговыми пошлинами.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit.